Общество

МЧС: Аномально холодная погода ожидается в Псковской области 6 января

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 10 градусов и более ниже климатической нормы установилась в Псковской области. Среднесуточная температура в период 2-6 января составляет -15…-23 градусов, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС, в субботу, 6 января на территории Псковской области ожидается облачная погода.

Выпадет небольшой снег.

Ветер западных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: ночью -18…-23 гр.С, днем -13…-18 гр.С.

Атмосферное давление низкое.