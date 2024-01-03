МЧС: Аномально холодная погода ожидается в Псковской области 6 января

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 10 градусов и более ниже климатической нормы установилась в Псковской области. Среднесуточная температура в период 2-6 января составляет -15…-23 градусов, сообщает ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС, в субботу, 6 января на территории Псковской области ожидается облачная погода.
Выпадет небольшой снег.
Ветер западных направлений 3-8 м/сек.
Температура по области: ночью -18…-23 гр.С, днем -13…-18 гр.С.
Атмосферное давление низкое.