Общество

Росгвардия за год увеличила количество охраняемых объектов на 2,5 тысячи

Число объектов, которые находятся под охраной Росгвардии, за год увеличилось на 2,5 тыс., среди них аэропорты, несколько административных зданий правительства России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время подразделениями вневедомственной охраны с помощью технических средств охраняется более 102 тыс. объектов образования. С начала 2023 года отмечена положительная динамика в увеличении количества охраняемых <...> объектов более чем на 2,5 тыс.», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что под контролем Росгвардии находятся аэропорты, научно-исследовательские институты, объекты гидросооружений, станции водоподготовки, административные здания правительств субъектов РФ, а также детские лагеря.

Всего, по данным Росгвардии, в 2023 году сотрудники вневедомственной охраны пресекли около 57 тыс. правонарушений, которые были совершены на объектах и в местах проживания и хранения имущества граждан.