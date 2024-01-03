Общество

Более 350 тысяч человек досмотрели на наличие инфекций на границе в Псковской области за 2023 год

На наличие признаков инфекционной болезни в пунктах пропуска сотрудники регионального Роспотребнадзора досмотрели более 351 тысяч человек в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Удалось выявить 22 пассажира и членов экипажей с подозрением на инфекционное заболевание. Во всех случаях провели комплекс профилактических (противоэпидемических) мероприятий препятствующий распространению заболевания на территории области.

Санитарно-карантинный контроль осуществляется и в отношении грузов, товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения. За 2023 год досмотрели более 177 тысяч транспортных средств и 4,6 тысячи партий грузов.

В целях недопущения завоза и распространения на территории нашей области и нашей страны инфекционных болезней, а также предотвращения ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения, управлением Роспотребнадзора по Псковской области продолжает санитарно-карантинный контроль в шести пунктах пропуска через государственную границу.

В 2023 году продолжили осуществление санитарно-карантинного контроля с использованием автоматизированной информационной системы оценки рисков, связанных с завозом опасных инфекционных болезней, и санитарного контроля пассажиров в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (АИС Периметр).

Она разработана для усиления противоэпидемического контроля в пунктах пропуска через границу Российской Федерации. Система анализирует случаи регистрации в разных странах мира опасных инфекционных заболеваний, позволяет специалистам санитарно-карантинных пунктов оценить все эпидемические риски заноса инфекционных болезней на территорию России и своевременно отреагировать на угрозы биологической безопасности государства.