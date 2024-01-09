Общество

О вредных ингредиентах плавленого сыра рассказала врач

Плавленый сыр удобно использовать в качестве ингредиента для приготовления различных блюд, отметила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова. Однако этот продукт содержит много ненатуральных компонентов, он менее полезен, чем обычный сыр, добавила она.

«Плавленый сыр обладает более мягкой и пластичной консистенцией, чем натуральный, его легко использовать в качестве начинки для бутербродов, в приготовлении соусов и других блюд. Однако обычный сыр делают из молока, а плавленый – из натурального сыра. Плавленый сыр – продукт низкого ценового сегмента, специфическую текстуру и вкус ему придают различные добавки, не всегда полезные. Это эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. Очень часто при производстве плавленого сыра используются трансжиры», – предупредила Александра Разаренова в интервью радио Sputnik.

Диетолог уточнила, к каким последствиям может привести чрезмерное употребление плавленого сыра.

«Из-за большого количества добавок плавленый сыр заведомо содержит больше соли, жиров и консервантов, чем обычный. Его частое употребление негативно сказывается на здоровье. Избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Добавки в плавленом сыре могут также вызывать аллергические реакции у некоторых люде»", – сказала Александра Разаренова.

Плавленый сыр не стоит рассматривать как альтернативу натуральному сыру, но в небольших количествах этот продукт можно включать в рацион, считает диетолог.

«Здоровым людям рекомендуется употреблять не более одной-двух чайных ложек плавленого сыра в день. Но если у вас есть какие-либо заболевания или ограничения в питании, необходимо обратиться к врачу для получения индивидуальных советов. Важно также выбирать качественный плавленый сыр, который не содержит трансжиров. Заменителем плавленого сыра в рационе может стать творог или сыр из кешью», – заключила Александра Разаренова.