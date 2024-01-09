Общество

Похолодание вернется на Северо-Запад в четверг

На Северо-Запад циклон принесёт согретые Гольфстримом воздушные массы, и во вторник-среду на юго-западе региона даже местами возможны оттепели, сообщает метеоцентр «Фобос».

С четверга опять начнётся похолодание – в западных районах до −8…−13˚С, на востоке – до −15…−20˚С.

Центральную Россию накроют поля снеговых туч циклона. Здесь пик потепление придется на среду-четверг – в полуденные часы до 0…−5˚С. А в пятницу из тыловой части вихря в регион устремится холодный воздух, так что дневная температура сразу понизится до −10…−15˚С.

В Санкт-Петербурге время от времени пройдёт снег, во вторник и среду мокрый снег, гололёдные явления, днём −1…+1˚С. С четверга начнётся похолодание, и в пятницу в дневные часы −11…−14˚С.

В Москве во вторник начнутся небольшие снегопады и потеплеет до −7…−10˚С. Пик потепления придётся на среду-четверг – днём до 0…−3˚С. А я пятницу столицу вновь ждёт похолодание – днём до −10…−13˚С.