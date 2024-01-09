Общество

О сроках сдачи декларации о доходах напомнили псковичам

Налогоплательщики обязаны представить декларацию о доходах, полученных в 2023 году, до 2 мая. Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Напомним, отчитаться о доходах необходимо, если в 2023 году налогоплательщик:

продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения;

получил дорогие подарки не от близких родственников;

выиграл в лотерею;

сдавал имущество в аренду;

получал доход от зарубежных источников.

Отметим, в случае продажи недвижимого жилого имущества на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества – до 250 тысяч рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Подать декларацию можно:

в налоговой инспекции по месту своего учета;

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Заполнить декларацию также можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2024 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.

Отметим, предельный срок подачи декларации не позднее 2 мая 2024 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.