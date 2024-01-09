Общество

Количество свадеб резко увеличилось в Псковской области в 2022 году

Брак в 2022 году в Псковской области заключили 4 659 пар, разводов за год зарегистрировали 2 972. Об этом сообщается в статистическом сборнике «Псковский статистический ежегодник», который подготовил Псковстат.

Из приведенной статистики следует, что количество разводов сильно в Псковской области не изменилось (2 972 в 2022 году, 2 946 в 2021 году, 2 569 в 2020 году). В то же время количество браков увеличилось (4 659 в 2022 году, 3 672 в 2021 году, 3 185 в 2020 году).

Из числа молодоженов, заключивших брак в 2022 году, были 24 девушки в возрасте до 18 лет, 887 мужчин и 1 298 женщин в возрасте от 18 до 24 лет, 1 911 мужчин и 1 649 женщин в возрасте от 25 до 34 лет и 1 861 мужчина и 1 688 женщин в возрасте более 35 лет.

Данные за 2023 год в сборнике не приводятся.