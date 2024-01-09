Общество

«Беседка»: Можно ли научиться петь во взрослом возрасте? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 января. Гость студии - певица, основатель, руководитель и преподаватель школы вокала Star Voice Ольга Николаева. Ведущая Татьяна Иванова поговорила с ней о деятельности школы и о пользе вокала.

Как давно существует школа Star Voice? На что там делается упор в преподавании? Можно ли научиться петь во взрослом возрасте? В каких жанрах смогут научиться петь выпускники школы? В чем польза вокала? Какие продукты и напитки вредны для голоса? Об этом и многом другом - в эфире.