Общество

Старый Новый год псковичи встретят при зимней погоде - синоптик

Потепление в Псковской области продлится до 12 января, Старый Новый год псковичи встретят при зимней погоде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Погода в ближайшие два-три дня по ощущениям будет теплее сезонной нормы. И дневные, и ночные температуры будут близкими к нулю либо слабо положительными. Возможны небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер, преимущественно, западных направлений», – рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик добавила, что с 12 января в Псковскую область вернется морозная погода. Ночные температуры составят от - 10 до - 20 градусов. Дневные температуры - от - 3 до - 15. В отдельные дни возможны осадки в виде снега.

«В целом погода вновь станет зимней. Старый Новый год встретим при зимней погоде. Это связано с западно-восточным переносом. Все морозы, которые мы с вами могли наблюдать – это формирование областей повышенных давлений в тыловой части циклона. То, что было сразу после Нового года – это ультраполярное вторжение, очень холодный воздух. Теперь циклон принес потепление, но как только он отойдет, в его тылу будет формироваться холодная воздушная масса», – уточнила Тала Нещадимова.