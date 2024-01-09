Общество

Печорский суд за 10 дней постановил выдворить за пределы РФ свыше 40 иностранцев

Печорский районный суд в период с 28 декабря 2023 по 6 января 2024 года за нарушение правил пограничного режима, режима пребывания в РФ подверг принудительному выдворению за пределы Российской Федерации 41 иностранного гражданина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В указанный период Печорский районный суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении 29 граждан Индии, двух граждан Бангладеша, трех граждан Марокко, одного гражданина Кубы за нахождение в пограничной зоне без документа на право нахождения в пограничной зоне (индивидуальный пропуск) (часть 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ).

Еще шестью правонарушителями – гражданами Туркмении – нарушен режим пребывания в РФ, выразившимся в уклонении от выезда за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания (часть 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ).

Всем правонарушителям назначили наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.