Общество

Сироты при Псковском гарнизонном батальоне «читали зады» в 1802 году

Фрагмент из ведомости о состоящем при Псковском гарнизонном батальоне военно-сиротском отделении опубликовал Государственный архив Псковской области. Документ датирован ноябрем 1802 года.

«В середу ж до обеда все читают зады, а в субботу до обеда слушают воинский артикул», - говорится в документе.

В архиве пояснили, что выражение «читать зады» означало повторять пройденный материал. Иными словами, по средам всем воспитанникам надлежало обратиться к своим записям и учебникам для повторения пройденного. А «воинский артикул» – это сборник законов о воинских преступлениях и наказаниях, который действовал до 1839 года. И каждую субботу в военно-сиротском отделении изучали данный сборник.

«Согласитесь, сегодня данные фразы без дополнительного пояснения понять довольно проблематично», - заметили в архиве.