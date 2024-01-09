Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась во время новогодних праздников

2416 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 1 по 7 января. Показатель заболеваемости составил 41,10 на 10 тысяч населения. В том числе зарегистрировали 10 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 46,9 %. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 45,3 %.

В Пскове зарегистрировали 1512 случаев ОРВИ, или 62,6 % от общего количества заболеваний по области. По результатам лабораторных исследований материала от больных на наличие респираторных вирусов выявили 3% положительных проб.

Среди положительных результатов вирусы гриппа составили 77,5 %, в том числе вирусы гриппа А несубтипированные – 31,6 %, вирусы гриппа А (H3N2) – 52,6 %, вирусы гриппа В – 15,8 %.

Из числа прочих положительных риновирусы составили 10,2 %, сезонные коронавирусы – 4,1 %, метапневмовирусы – 2,1 %, бокавирусы – 2,1 %, аденовирусы – 2,1 %, РС-вирусы – 2,1 %.

Во время прививочной кампании в Псковской области вакцинировано против гриппа 270 128 человек, что составляет 46,0 % населения.

Также в регионе за первую неделю 2024 года зарегистрировали 61 случай новой коронавирусной инфекции (показатель заболеваемости 10,38 на 100 тысяч населения).