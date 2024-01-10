Общество

Страховые пенсии проиндексировали 140 тысячам псковичей

Согласно подписанному президентом федеральному закону, повышение страховых пенсий с января 2024 года составило 7,5%. В Псковской области индексация коснулась 140,2 тысячи неработающих пенсионеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального Фонда России.

Одновременно с выплатами увеличилась стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе выросла до 133 рублей, размер фиксированной выплаты — с 7 567 до 8 134 рублей.

«У каждого пенсионера прибавка была индивидуальна и зависела от размера пенсии: чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, — тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации», — пояснила управляющий региональным Отделением СФР Наталья Мельникова.

В среднем, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров Псковской области увеличились на 1 491 рубль (с 20 067 до 21 558 рублей). В том числе: