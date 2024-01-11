Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новое поколение сето
Псков кофейни и пекарни
Господин Рейтингомер
Два хита псковской кухни
2023 полититоги
«Академия Слуха» подарки
«обратный отсчет» с губернатором
как пользоваться газом
«Зенча-Псков» кто там?
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
«Истфакт» Сокровища Острова
коронные фразы
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
влиятельная сотня
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 11.01.2024 16:520 Пешеходный мост через реку Пскову построит компания «Балтийский берег» 11.01.2024 20:200 Свыше 70 тысяч блинов испекли в музейном кафе в Изборске за 2023 год 11.01.2024 20:080 TikTok потерял популярность среди приложений в новогодние праздники 11.01.2024 20:000 Рождество Христово в мировой литературе обсудят в Пскове 18 января 11.01.2024 19:500 Псковская область на выставке «Россия» присоединилась к акции поддержки белгородцев 11.01.2024 19:400 Верховный суд отказался исключить мак из перечня наркотических средств
 
 
 
Самое популярное 06.01.2024 10:110 Еще с семью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 10.01.2024 11:231 Извращенец напал на псковичку в районе городской больницы 09.01.2024 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове 09.01.2024 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 08.01.2024 18:180 Массовое ДТП произошло вблизи Дома офицеров в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Больше 1,5 тысяч идей поданы на форум «Сильные идеи для нового времени»

11.01.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

На форум «Сильные идеи для нового времени» за время новогодних праздников пришло большое количество перспективных предложений и проектов, их общее количество сейчас — более 1,5 тысяч. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Задача форума - поиск и поддержка интересных идей и инициатив, которые помогут развитию российского бизнеса, социальной сферы, образования, сферы новых технологий. Проекты принимаются на крауд-платформе до 31 января по семи направлениям. Всего на портале зарегистрированы больше 10,3 тысяч человек.

Форум «Сильные идеи для нового времени» организован АСИ и фондом «Росконгресс», со-организатором выступает ВЭБ.РФ. Все поданные на форум идеи получат экспертную оценку, из них специалисты выберут топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые будут представлены руководству страны. АСИ, партнеры форума, власти регионов и представители бизнеса ежегодно поддерживают порядка 1 тысячи проектов, принимавших участие в форуме.

«Многие неравнодушные граждане активно подавали свои идеи на крауд-платформу во время новогодних праздников, общались с экспертами и вносили доработки в проекты. Мы получили множество предложений по созданию полезных приложений и онлайн-платформ, а также идей по развитию профориентации и навыков предпринимательства в нашей стране. Уверена, что уже в первую рабочую неделю увидим значительный рост числа предложений, которые смогут внести вклад в развитие России», — заявила глава АСИ Светлана Чупшева.

Более 400 идей поданы на форум по направлению «Качество жизни населения», больше 280 — по направлению «Технологическое развитие», свыше 240 — по направлению «Эффективный труд и образование».

По направлению «Развитие экономики и предпринимательства» поступило больше 200 инициатив, по направлению «Пространство для жизни» - порядка 150, по направлению «Эффективное государство» - более 130, по направлению «Экономика данных и цифровые решения» - свыше 80.

Кроме того, за первую неделю этого года большое количество заявок поступило на конкурс растущих отечественных брендов «Знай наших», их общее число сейчас составляет порядка 1,4 тысяч по пяти направлениям. В номинации «Продукты питания» поданы 500 брендов, в номинации «Потребительские товары» - 385, в номинации «Креатив» — порядка 200, в номинации «Высокие технологии» — более 90, в номинации ИТ - свыше 80. Цель конкурса новых российских брендов «Знай наших»- поддержать развитие перспективных российских брендов во всех регионах России.

Теги: #Псковская область #форум
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы спасались от почти 30-градусных морозов на новогодних каникулах?
В опросе приняло участие 228 человек
11.01.2024, 20:200 Свыше 70 тысяч блинов испекли в музейном кафе в Изборске за 2023 год 11.01.2024, 20:080 TikTok потерял популярность среди приложений в новогодние праздники 11.01.2024, 20:000 Рождество Христово в мировой литературе обсудят в Пскове 18 января 11.01.2024, 19:500 Псковская область на выставке «Россия» присоединилась к акции поддержки белгородцев
11.01.2024, 19:400 Верховный суд отказался исключить мак из перечня наркотических средств 11.01.2024, 19:300 Студенческую краеведческую конференцию в Великих Дуках посвятят Александру Матросову 11.01.2024, 19:200 Больше 1,5 тысяч идей поданы на форум «Сильные идеи для нового времени» 11.01.2024, 19:100 Почти 500 бездомных животных планируют отловить в Псковской области за год
11.01.2024, 19:000 Биолога приглашают на службу псковское УМВД России 11.01.2024, 18:450 Онлайн-программу ко Дню российской печати подготовил Музей Победы 11.01.2024, 18:270 Освященные куличи передали содержащимся в СИЗО-1 в Пскове 11.01.2024, 18:150 «Пастырь»: Крещение Господне
11.01.2024, 18:030 Мастер-класс по оказанию первой медпомощи прошел в региональном избирательном штабе в Пскове 11.01.2024, 18:000 Быть предельно осторожными на дорогах призывает псковская Госавтоинспекция 11.01.2024, 17:500 Минфин дал предварительную оценку исполнению дефицита федерального бюджета 11.01.2024, 17:490 Выборы-2024: смотр рядов оппозиции
11.01.2024, 17:400 Андрей Турчак исполнил желание юной псковички о фотоаппарате 11.01.2024, 17:350 Определены дата и место крещенских купаний в Великих Луках 11.01.2024, 17:310 Каким был 2023 год: топ-5 самых читаемых материалов «МК в Пскове» 11.01.2024, 17:300 Доля доступных в электронном виде социально значимых услуг в Псковской области должна достигнуть 95% к 2029 году
11.01.2024, 17:250 Первое занятие в Школе креативных индустрий Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 11.01.2024, 17:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 января 11.01.2024, 17:040 Напавшего на псковичку извращенца задержали прохожие 11.01.2024, 17:010 Открытый чемпионат Псковской области по таврелям пройдет в Великих Луках
11.01.2024, 16:540 Два автомобиля столкнулись на улице Петровской в Пскове 11.01.2024, 16:520 Пешеходный мост через реку Пскову построит компания «Балтийский берег» 11.01.2024, 16:370 Январский дрифт, или Утопленница 11.01.2024, 16:351 Наталия Соколова назвала самое страшное родительское наказание для детей
11.01.2024, 16:270 Михаил Ведерников обсудил с вице-губернаторами вопросы реализации в этом году наиболее крупных проектов 11.01.2024, 16:170 18-летний футболист переходит из клуба «Луки-Энергия» в «Муром» 11.01.2024, 16:150 «Дневной дозор»: будут ли выборы президента конкурентными? 11.01.2024, 15:580 Более 80 детей обучаются в Школе креативных индустрий Пскова
11.01.2024, 15:431 Сергей Вострецов: Обновление коммуникаций становится проблемой регионального масштаба 11.01.2024, 15:310 «Сообразим на троих»: вызовы и угрозы 2024 года. ВИДЕО 11.01.2024, 15:221 Пациент с пулей в шее поступил в Псковскую областную больницу 11.01.2024, 15:161 Просроченные морепродукты продают в Пскове
11.01.2024, 15:100 «Поэт и правдоруб»: Вы зачем опять припёрлись, злые холода? ВИДЕО 11.01.2024, 15:080 Модель черной дыры появилась в Псковском планетарии 11.01.2024, 14:560 «Дневник выборов»: главное политическое событие года — выборы президента России. ВИДЕО 11.01.2024, 14:561 Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля
11.01.2024, 14:541 Шоперы с «Черными любовниками» представил Псковский музей-заповедник 11.01.2024, 14:490 Областной финал соревнований «Мини-футбол — в школу» проходит в Псковском районе 11.01.2024, 14:481 Илья Стрелков: У «Новых людей» в союзе с «Партией роста» веса больше 11.01.2024, 14:450 Россияне стали больше верить в честность окружающих — ВЦИОМ
11.01.2024, 14:370 «Гайд-парк»: Сергей Каргинов о работе в Госдуме, планах ЛДПР и выборах-2024. ВИДЕО 11.01.2024, 14:350 Псковичей начнут активно информировать о выборах президента с 17 февраля 11.01.2024, 14:300 Путин объявил о запуске сайта о заповедниках РФ 11.01.2024, 14:190 Регистрация на ДЭГ в Псковской области стартует в конце января
11.01.2024, 14:070 Илья Стрелков: Наблюдатели на выборах — это уже не «бабушки на стульчике» 11.01.2024, 14:050 До -15 градусов прогнозируют в Псковской области 12 января 11.01.2024, 14:030 Сбитый на гдовской трассе пешеход скончался в больнице 11.01.2024, 13:570 Айда за пряниками!
11.01.2024, 13:550 Электроснабжение в Заплюсье восстановили после аварийного отключения 11.01.2024, 13:510 Сергей Каргинов: Псковская область для ЛДПР – это плодородная земля 11.01.2024, 13:390 Илья Стрелков: Один кандидат от малой партии может попасть в президентский бюллетень 11.01.2024, 13:280 Умер народный артист СССР Юрий Соломин
11.01.2024, 13:190 Петербуржец на автомобиле Lada сбил пешехода в Псковском районе. ФОТО 11.01.2024, 13:080 Илья Стрелков: Креатив ожидается от двух кандидатов в президенты 11.01.2024, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: вызовы и угрозы 2024 года 11.01.2024, 13:060 Сергей Каргинов: У ЛДПР есть много шансов занять второе место на президентских выборах
11.01.2024, 13:050 В России создали съедобную пищевую пленку 11.01.2024, 12:590 «Яблоко» не участвует в выборах, чтобы не совершить глупостей — Илья Стрелков 11.01.2024, 12:580 Госдума разработала план по взаимодействию с региональными парламентами 11.01.2024, 12:540 Концерт с участием детских творческих коллективов прошел в Паломническом центре в Печорах
11.01.2024, 12:490 Илья Стрелков: В поддержку Путина соберут порядка 2 млн подписей 11.01.2024, 12:430 Жители Псковской области могут поддержать Островский район во всероссийской премии «Служение» 11.01.2024, 12:420 Гадания, колядки и вертепный спектакль пройдут в Поганкиных палатах 13 января 11.01.2024, 12:380 Илья Стрелков: КПРФ получит голоса на выборах в основном за счет флага
11.01.2024, 12:360 Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах 11.01.2024, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Госдумы Сергеем Каргиновым 11.01.2024, 12:290 В президентском бюллетене будет достаточно много кандидатов — Илья Стрелков 11.01.2024, 12:271 Число систематически занимающихся спортом псковичей к 2030 году хотят повысить до 70%
11.01.2024, 12:230 В отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова возбудили дело об оправдании терроризма 11.01.2024, 12:200 Илья Стрелков: Большой интерес к выборам президента скажется на явке 11.01.2024, 12:100 Жители новоржевской деревни обеспокоены падежом лошадей 11.01.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Дневник выборов»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru