Общество

Больше 1,5 тысяч идей поданы на форум «Сильные идеи для нового времени»

На форум «Сильные идеи для нового времени» за время новогодних праздников пришло большое количество перспективных предложений и проектов, их общее количество сейчас — более 1,5 тысяч. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Задача форума - поиск и поддержка интересных идей и инициатив, которые помогут развитию российского бизнеса, социальной сферы, образования, сферы новых технологий. Проекты принимаются на крауд-платформе до 31 января по семи направлениям. Всего на портале зарегистрированы больше 10,3 тысяч человек.

Форум «Сильные идеи для нового времени» организован АСИ и фондом «Росконгресс», со-организатором выступает ВЭБ.РФ. Все поданные на форум идеи получат экспертную оценку, из них специалисты выберут топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые будут представлены руководству страны. АСИ, партнеры форума, власти регионов и представители бизнеса ежегодно поддерживают порядка 1 тысячи проектов, принимавших участие в форуме.

«Многие неравнодушные граждане активно подавали свои идеи на крауд-платформу во время новогодних праздников, общались с экспертами и вносили доработки в проекты. Мы получили множество предложений по созданию полезных приложений и онлайн-платформ, а также идей по развитию профориентации и навыков предпринимательства в нашей стране. Уверена, что уже в первую рабочую неделю увидим значительный рост числа предложений, которые смогут внести вклад в развитие России», — заявила глава АСИ Светлана Чупшева.

Более 400 идей поданы на форум по направлению «Качество жизни населения», больше 280 — по направлению «Технологическое развитие», свыше 240 — по направлению «Эффективный труд и образование».

По направлению «Развитие экономики и предпринимательства» поступило больше 200 инициатив, по направлению «Пространство для жизни» - порядка 150, по направлению «Эффективное государство» - более 130, по направлению «Экономика данных и цифровые решения» - свыше 80.

Кроме того, за первую неделю этого года большое количество заявок поступило на конкурс растущих отечественных брендов «Знай наших», их общее число сейчас составляет порядка 1,4 тысяч по пяти направлениям. В номинации «Продукты питания» поданы 500 брендов, в номинации «Потребительские товары» - 385, в номинации «Креатив» — порядка 200, в номинации «Высокие технологии» — более 90, в номинации ИТ - свыше 80. Цель конкурса новых российских брендов «Знай наших»- поддержать развитие перспективных российских брендов во всех регионах России.