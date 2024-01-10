Общество

Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя художественного руководителя театра Бориса Любимова, Соломин скончался после перенесенной болезни.

9 января Соломина выписали из больницы, где он находился с 6 ноября прошлого года. Как ранее сообщала директор Малого театра Тамара Михайлова, у него был инсульт.

Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого Театра России родился 18 июня 1935 года в Чите в семье музыкантов.

Известен Соломин как актер кино. Его дебют в кино состоялся в 1959 году в фильме режиссера Исидора Анненского «Бессонная ночь», где он сыграл главную роль, однако всенародную известность он приобрел в 1970-м, создав образ капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства».

Потом было множество ролей, более 50 фильмов и сериалов в кино и на телевидении. В том числе роли Дмитрия Ульянова («Сердце матери», 1965), майора Геттеля («Сильные духом», 1967), Телегина (телефильм «Хождение по мукам», 1977), майора Звягинцева («Блокада», 1975–1978) и другие. Роль Арсеньева в фильме Акиры Куросавы «Дерсу Узала» (1975) сделала актера известным мировому кинематографу.

В качестве режиссера и актера Юрий Соломин работал в Болгарии, Чехословакии, Германии, Японии. Удостоен премии за студенческие работы в Братиславе (Словакия) и Кобе (Япония).

С 1961-го преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, является профессором кафедры актерского мастерства, руководителем курса.

С 1990 по 1992 год занимал пост министра культуры Российской Федерации. За время пребывания на этой должности ему удалось решить ряд важных вопросов, связанных с организацией жизни театральных коллективов, развитием детского творчества.

Юрий Соломин – Герой Труда Российской Федерации, народный артист СССР, народный артист Кыргызской Республики, лауреат Государственных премий РСФСР имени братьев Васильевых и России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В октябре 2001-го Соломину вручено свидетельство Международного астрологического союза о том, что его имя присвоено малой планете под №10054, открытой сотрудниками Крымской обсерватории. Планета «Соломин» – член Солнечной системы, ее размер от 5 до 10 км.