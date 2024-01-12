Общество

Диспансеризацию в России в 2024 году проведут по новым правилам

Самое лучшее лечение болезни — это профилактика, не устают твердить врачи. Ведь чем раньше выявить болезнь, тем больше шансов на успех. И этому очень помогает диспансеризация. В наступившем году в этом ставшем уже привычным для россиян комплексе появилось несколько изменений. Об этом говорится в постановлении кабмина о программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на три ближайших года. В ней есть несколько новых положений, которые помогут сделать медицинскую помощь еще более доступной и качественной. В том числе новшества коснулись и диспансеризации.

В этом году авторы новой программы предложили обратить внимание на раннее выявление болезней сердечно-сосудистой системы, онкологии, сахарного диабета, хронических болезней легких. То есть тех болезней, которые чаще всего приводят к инвалидности и преждевременной смерти людей.

Кроме того, пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию, в течение года вправе пройти углубленную диспансеризацию. Расширенный медосмотр могут провести и по инициативе пациента, даже если отсутствуют сведения о перенесенном COVID-19. По новым правилам срок направления таких пациентов на дополнительные обследования — в течение трех рабочих дней после проведения диспансеризации.

Еще одно новшество — женщины и мужчины определенного возраста во время диспансеризации смогут проверить и свое репродуктивное здоровье.

Прийти на диспансеризацию россияне смогут в вечерние часы в будние дни и субботу, а записаться на медицинские исследования — не только очно, но и по телефону, говорится в новой программе госгарантий. А в поликлиниках будут обязаны разместить график проведения медосмотров на сайте, при входе в организацию и в регистратуре.

Диспансеризация поможет сохранить качество жизни и предотвратить развитие заболеваний до тяжелых стадий. Это касается и сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, сахарного диабета, сказала в беседе с «Парламентской газетой» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По ее мнению, это позволит увеличить продолжительность жизни и показатели по демографии. И вполне возможно, будет нужно меньше денег на высокотехнологичную помощь, и сэкономленные средства можно будет направить на лекарственное обеспечение, предположила депутат. Она уверена, что сегодняшние немалые вложения в профилактику спустя время дадут результат. «Потом нам понадобиться меньше денег на дорогостоящее лечение, а люди будут жить дольше, и качество их жизни улучшится. Но и они сами должны поменять свое отношение к здоровью и уделять этому больше внимания», — считает Татьяна Соломатина.

Возможность позаботиться о своем здоровье должна быть у всех россиян, посчитали авторы обновленной программы госгарантий. Поэтому в документе есть положение о выездных медицинских бригадах, которые сформируют в поликлиниках, чтобы провести диспансеризацию в удаленных и труднодоступных населенных пунктах. О дате и месте приезда медиков жителям должны будут сообщить за три дня до этого.

Выездные формы работы очень важны для многих российских регионов, согласна и Татьяна Соломатина. «В Томской области 17 врачей разных специальностей с оборудованием уже 24 года ежегодно на корабле приплывают в труднодоступные места, куда можно попасть только по реке или на вертолете. И сейчас люди уже к этому привыкли и хотят обследоваться, недавно попросили, чтобы мы привезли МРТ», — рассказала депутат. Такой опыт можно распространить на территории, где есть реки, это Якутия, Иркутская, Томская области, предложила она.

В графике каждого человека должно быть время, чтобы пройти диспансеризацию, считает Татьяна Соломатина. Для этого сейчас на государственном уровне делается все возможное, подчеркнула она.

Так, по закону раз в три года человек имеет право получить освобождение от работы на день с сохранением рабочего места и трудового заработка, чтобы пройти диспансеризацию. Конечно, это надо будет подтвердить справкой о прохождении медосмотра. А те, кому до выхода на пенсию остается пять лет, и работающие пенсионеры могут рассчитывать на этом же основании на освобождение от работы на два рабочих дня раз в году.

Для того чтобы проверить здоровье, нужно прийти в поликлинику, обратиться к терапевту или в кабинет проведения диспансеризации. Там придется заполнить добровольное согласие на медицинскую помощь и анкету. А затем пройти два этапа медосмотра. В 2024 году, согласно программе госгарантий ОМС, на диспансеризацию выделено 2735,2 рубля на человека, а на углубленную версию — еще 1177,4 рубля.

Перед первым этапом пациенту вручают направления с указанием набора исследований. По их результатам врач даст пациенту свои рекомендации. Если будут показания для проведения дообследований, доктор направит человека на второй этап диспансеризации.