Общество

Отметить старый Новый год планирует каждый третий россиянин

Отметить старый Новый год планирует каждый третий россиянин. По сравнению с прошлым годом, отмечать новый год по старому стилю будут чаще: 13 января в 2024 удачно пришлось на субботу, сообщает SuperJob.

Отмечать старый Новый год планируют 32% россиян (в 2023 было только 25%). Судя по комментариям, чаще всего речь идет не о масштабных застольях, а о «легких домашних посиделках».

Женщины будут праздновать новый год по старому стилю чаще мужчин (35 и 30% соответственно). Больше всего желающих отметить неофициальную дату — среди респондентов старше 45 лет (36%): «Это наша история, забывать нельзя».

Старый Новый год в кругу коллег будут встречать 5% россиян. В прошлом году таких было 3%.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.