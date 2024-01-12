Общество

За 2023 год у псковичей изъяли почти 600 единиц оружия

589 единиц оружия и 7 483 боеприпаса изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе совещания, которое прошло под руководством заместителя начальника управления Росгвардии полковника полиции Василия Софина, отмечены положительные результаты лицензионно-разрешительной работы в регионе, а также проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями ЛРР, а также пути их наиболее эффективного решения.

В 2023 году в ходе осуществления контроля за оборотом гражданского оружия росгвардейцы за нарушения законодательства аннулировали 372 лицензии и разрешения на право владения оружием, изъяли 589 единиц оружия и 7 483 боеприпаса.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности сотрудники Росгвардии провели 189 проверок и выявили 48 правонарушений.