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Общество

Об особенностях жизни птиц зимой расскажут в музее-заповеднике «Изборск»

12.01.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Лекцию «Особенности жизни птиц зимой» проведут в музее-заповеднике «Изборск» 16 января в рамках Дня зимующих птиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения. 

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Проведет открытую лекцию старший научный сотрудник музея-заповедника «Изборск» Анна Мартынова. Слушатели лекции узнают о необычных природных приспособлениях для выживания зимой, научатся определять пернатых по их голосу и проверят свои знания о правилах их подкормки.

Союзом охраны птиц России 15 января, день рождения известного курского писателя Евгения Носова, объявлен Днём зимующих птиц.

Евгений Носов очень любил птиц и призывал своих земляков – жителей Курска – подкармливать пернатых, которые остаются зимовать.

В январе на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина» можно встретить большого пёстрого дятла, сойку, поползня, несколько видов синиц, лебедя-шипуна и многих других пернатых.

Выступление лектора состоится 16 января в 13:00 в доме купца Белянина по адресу: Изборск, улица Печорская, 39.

Теги: #музей-заповедник Изборск #лекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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