Александр Котов: Деятельность прокуратуры способствует повышению эффективности законотворческого процесса

Сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Псковской области с профессиональным праздником от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Как председатель законодательного органа он особо отметил правотворческую деятельность прокуратуры. «Проводя актуальный мониторинг федерального и регионального законодательства, органы прокуратуры выявляют потребность в совершенствовании правового регулирования, а также в устранении существующих правовых пробелов и коллизий. В прошлом году и в первый месяц наступившего года прокурор Псковской области внёс в Собрание депутатов 14 законопроектов, 8 из которых уже приняты и получили статус вступивших в силу законов. Системная реализация права законодательной инициативы со стороны прокуратуры способствует повышению эффективности законотворческого процесса и защите интересов граждан, общества и государства», - заметил спикер областного Собрания.
Александр Котов поблагодарил ветеранов ведомства и современное поколение работников органов прокуратуры за профессионализм, бескомпромиссность и верную службу своей стране и народу.
«С профессиональным праздником! Успешной реализации намеченных планов, здоровья и благополучия!» - заключил Александр Котов.