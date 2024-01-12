Общество

Александр Котов: Деятельность прокуратуры способствует повышению эффективности законотворческого процесса

Сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Псковской области с профессиональным праздником от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Государственный поверенный в делах законности – это определение коротко и ёмко характеризует обширные полномочия, которыми государство и общество наделило прокуратуру. Надзор за своевременным и точным исполнением законов и реализацией национальных проектов, обеспечение социальных прав граждан, повышение раскрываемости преступлений, борьба с коррупцией и экономическими правонарушениями, противодействие экстремизму и терроризму – это далеко не полный перечень задач, выполняемых прокурорскими работниками в каждодневном режиме», - подчеркнул Александр Котов.

Как председатель законодательного органа он особо отметил правотворческую деятельность прокуратуры. «Проводя актуальный мониторинг федерального и регионального законодательства, органы прокуратуры выявляют потребность в совершенствовании правового регулирования, а также в устранении существующих правовых пробелов и коллизий. В прошлом году и в первый месяц наступившего года прокурор Псковской области внёс в Собрание депутатов 14 законопроектов, 8 из которых уже приняты и получили статус вступивших в силу законов. Системная реализация права законодательной инициативы со стороны прокуратуры способствует повышению эффективности законотворческого процесса и защите интересов граждан, общества и государства», - заметил спикер областного Собрания.

Александр Котов поблагодарил ветеранов ведомства и современное поколение работников органов прокуратуры за профессионализм, бескомпромиссность и верную службу своей стране и народу.

«С профессиональным праздником! Успешной реализации намеченных планов, здоровья и благополучия!» - заключил Александр Котов.