От сквозняков избавились в палатах для пациентов с заболеваниями почек в Пскове

Ремонт в отделении нефрологии продолжается в Псковской областной клинической больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница
«Завершены ремонтные работы в палатах. В отделении заменили все окна и двери. Окна не менялись в отделении более 30 лет, пациенты жаловались на сквозняки, утепление окон уже не помогало», - рассказали в областной больнице.
В планах - ремонт диализного зала и установка вентиляции в комнате водподготовки.
Добавим, нефрология — область медицины, изучающая функции и болезни почек. На другом полюсе дифференциальной диагностики находится нефрохирургия и урология.