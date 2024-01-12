Общество

От сквозняков избавились в палатах для пациентов с заболеваниями почек в Пскове

Ремонт в отделении нефрологии продолжается в Псковской областной клинической больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

«Завершены ремонтные работы в палатах. В отделении заменили все окна и двери. Окна не менялись в отделении более 30 лет, пациенты жаловались на сквозняки, утепление окон уже не помогало», - рассказали в областной больнице.

В планах - ремонт диализного зала и установка вентиляции в комнате водподготовки.

Добавим, нефрология — область медицины, изучающая функции и болезни почек. На другом полюсе дифференциальной диагностики находится нефрохирургия и урология.