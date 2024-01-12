Социальный конкурс антинаркотической направленности проводят псковские полицейские

Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!» проводят сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Целями конкурса являются привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и формирование в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.
В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Конкурсная работа, её содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации.
Номинации конкурса:
• «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».
• «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
• «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».
Конкурсные работы с заявками представляются в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля по адресу: город Псков, улица Ипподромная, дом 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.
Работы победителей регионального этапа конкурса будут направлены для участия во всероссийском этапе конкурса в главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.