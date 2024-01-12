Общество

Цифровые разработки Псковской области масштабируются на территории новых субъектов

Псковская область помогает новым регионам России в сфере цифрового развития и информационных технологий, с которыми делится собственными программными разработками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В частности, в настоящее время в Запорожской области, как и в Херсонской области, Луганской Народной Республике, внедряется региональный программный продукт «Социальный комплекс», который является разработкой Центра информационных систем Псковской области.

Программное обеспечение станет основой для формирования единой базы данных на новых территориях, с его помощью уже проводятся социальные выплаты, идут начисления и ведение личных дел граждан. Так, например, только по Запорожью в настоящее время импортировано более 26 тыс. ежемесячных выплат и 33 тыс. детских пособий.

Напомним, что правительство Псковской области налаживает сотрудничество с новыми регионами и в развитии информационных технологий в сфере образования. Четырем новым субъектам Российской Федерации передана региональная информационная система «Цифровое образование Псковской области». На ее базе будут внедрены региональные государственные информационные системы в сфере образования, объединяющие дошкольное, общее и дополнительное образование.