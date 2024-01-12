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Общество

Может ли микроволновка вызывать рак, ответили врачи

13.01.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Многие слышали высказывания родных или знакомых, что нужно держаться подальше от работающей микроволновки и смотреть телевизор как можно меньше времени, чтобы не навредить здоровью. О том, на самом ли деле современная техника способна вызвать неизлечимые болезни, рассказали аллерголог, радиолог, онколог и офтальмолог.

Утверждения о том, что индукционные плиты способны навредить здоровью, главный врач отделения радиотерапии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), радиолог Корней Тевс назвал ошибочными. По его словам, некоторые люди считают, что работы плиты может негативно сказаться на работе сердца, нарушить сон и даже испортить зрение. Однако, заверил врач, все это заблуждения.

«Индукционные плиты создают электромагнитные поля для нагревания посуды, но нет недостаточно данных, чтобы утверждать, что такие плиты вредят здоровью», — заверил радиолог «Ленте.ру».

Современные индукционные плиты имеют защиту от утечки электромагнитных полей. Некоторые исследования показывают, что высокочастотные электромагнитные поля могут нагревать ткани, однако при правильном использовании индукционной плиты это не представляет опасности, добавил Тевс. В то же время радиолог подчеркнул, что исследования того, как индукционные плиты влияют на здоровье, продолжаются.

Ученые так и не нашли подтверждения устоявшемуся мнению, что микроволновые печи провоцируют развитие рака, отметил Тевс. По его мнению, этот миф возник из-за множества недостоверной и неподтвержденной информации.

«Микроволны воздействуют на воду, жиры и сахара в пище, вызывая их колебание. Из-за него пища и нагревается. Этот процесс безопасен для человека», - сказал он.

По словам радиолога, Американское онкологическое общество и Всемирная организация здравоохранения подтвердили отсутствие связи между использованием микроволновых печей и раком. «Важно помнить, что использовать микроволновую печь нужно по инструкции, как и любой другой прибор, чтобы избежать любых потенциальных проблем», — добавил Тевс.

Никак не связаны с риском развития рака и смартфоны, подчеркнула онколог, заведующая терапевтическим отделением OncoCareClinic 308 Елена Спирочкина. «Если бы они вызывали хоть какой-то риск развития онкологических заболеваний, они бы не прошли проверку контроля качества», — заверила она.

Спирочкина отметила, что у кипячения и фильтрализации разные принципы воздействия на воду. «Кипячение избавляет ее от микроорганизмов, способных вызвать, например, отравления. Но чтобы очистить воду от вредных металлов и дополнительных примесей, достаточно использовать фильтр», — объяснила она.

По словам Спирочкиной, бытовая техника не может навредить людям с кардиостимуляторами. Исключением могут быть только приборы с магнитами внутри.

«Работа кардиостимулятора нарушается при воздействии на него магнитных волн. Но, опять же, у каждого прибора, который может вызвать проблемы в работе кардиостимулятора, есть специфическая маркировка на коробке», - сказала врач.

Еда из мультиварки не отличается по своим свойствам от той, которую готовили в других кухонных приборах или в обычной кастрюле, отметила Спирочкина. Однако, по ее словам, у мультиварки есть плюс: даже в режиме «жарка» продукты трудно довести до образования толстых поджаренных корочек, которые вредны для здоровья.

Аллерголог-иммунолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» Дарья Жукова подтвердила, что эти приборы могут быть местом размножения плесневых грибов: кладоспориума, альтернарии, аспергиллуса. Все они могут быть вредны для здоровья.

«Плесневые грибки могут вызывать симптомы аллергии. Грибковые аллергены в свою очередь способны провоцировать обострение бронхиальной астмы, аллергического воспаления слизистой носа, глаз и придаточных пазух носа», - отметила иммунолог. 

Офтальмолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк отметила, что просмотр телевизора в разумных пределах и при соблюдении определенных мер предосторожности не портит зрение. Однако длительное время, проведенное перед экраном, может вызвать усталость глаз, раздражение и сухость.

Она заверила, что научные исследования не показали прямой связи между просмотром телевизора и началом ухудшения зрения. Падение зрения, как правило, связано с генетическими факторами, старением, окружающей средой и образом жизни, заключила офтальмолог.

Источник: Псковская Лента Новостей
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