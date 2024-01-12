Общество

Запрет выхода на лёд отменили в Новосокольническом районе

Запрет выхода на лёд отменили в Новосокольническом районе 12 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

«Отменен запрет выхода на лед озер и других водоемов Новосокольнического района, однако будьте осторожны. Специалистами аварийно-спасательной службы установлено, что на водоемах района в основном образовалось устойчивое ледовое покрытие», - рассказали в администрации.

Решение приняла на комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации района 12 января.