Общество

Новобранцы из Псковской области стали солдатами Преображенского полка в Музее Победы

Первая в 2024 году присяга 154-го отдельного комендантского Преображенского полка прошла в Музее Победы 13 января. Более 150 новобранцев из различных регионов Западного военного округа, в том числе Псковской области, стали солдатами легендарного полка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

Торжественная церемония традиционно прошла в Зале Славы. Военнослужащим показали уникальную свето-звуковую инсталляцию «Дорога к Победе» - на куполе величественного зала за 10 минут разворачивались события Великой Отечественной войны. А затем после выноса знамени полка и Государственного флага Российской Федерации начался ритуал принятия Военной присяги. Новобранцы, выходя из строя, по очереди зачитывали клятву на верность Отечеству.

В этот значимый день со словами поздравлений к военнослужащим обратились почетные гости, а также командир полка. Поддержать новобранцев и поздравить их с важным событием приехали также родственники и близкие. Завершилось мероприятие красочными показательными выступлениями Почетного караула. Преображенцы исполнили композицию, состоящую из строевых приемов с карабинами.

«Церемония приведения к присяге уже более 20 лет проходит в Музее Победы. На протяжении многих лет личный состав полка принимает активное участие в военно-патриотических мероприятиях, проводимых в музее на Поклонной горе», - отметили в Музее Победы.

154-й отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации как на территории страны, так и за рубежом, военных парадов и других событий государственного значения.