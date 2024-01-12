Общество

Совместную программу действий профсоюзов четырех регионов подписали в Псковской области

На профсоюзной базе «Алоль» в рамках рабочей встречи делегаций псковских, смоленских, витебских и новгородских профсоюзов состоялось подписание «Программы действий» четырёх профцентов на 2024 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В ходе встречи приняты важные решения, в том числе о проведении международного форума работающей молодёжи в марте текущего года на паритетных началах. В составе делегации из Республики Беларусь прибудет более 60 человек со всех регионов Республики.

«Отдельно обсудили участие профсоюзов в форуме регионов. Ставим себе задачу - провести всесторонний анализ и внести предложения по интеграции трудового законодательства двух братских стран. Практики коллективных договоров также в работе. Благодарю коллег за конструктив и реальную работу во благо людей труда», - прокомментировал итоги рабочего совещания Председатель псковского профобъединения Игорь Иванов.