Более 60 представителей Псковской области участвуют во всероссийском муниципальном форуме

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» стартовал в Москве в понедельник, 15 января. Мероприятие проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. На площадке международной выставки-форума «Россия» собрались вместе представители муниципалитетов со всех уголков страны — более 7,5 тысяч человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Псковскую область на мероприятии представляет многочисленная делегация, которую возглавляет заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. От псковского региона активное участие в деловой программе будут принимать руководители муниципальных образований и округов, главы городских и сельских поселений, представители ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» и профильного управления аппарата регионального правительства — всего порядка 60 человек.
В рамках стратегических сессий, круглых столов, семинаров и практик муниципалы вместе с федеральными специалистами разных отраслей обсудят вопросы всестороннего развития территорий, возможности для закрепления молодежи в небольших городах и селах, рассмотрят перспективные инвестиционные проекты и возможности народного бюджетирования. Участники псковской делегации смогут поделиться успешными практиками в сферах строительства, ЖКХ, образования культуры и общественных проектов, а также познакомиться с опытом муниципальных специалистов из других субъектов. В зоне особого внимания — инновационные решения и роль муниципального служащего в системе госуправления. В рамках экскурсионной программы делегации смогут ознакомиться с экспозициями выставки «Россия».
Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова обратила внимание, что для муниципальной власти форум — отличная возможность заявить о себе, рассказать о своих городах и селах и перенять у коллег успешный управленческий опыт и опыт работы с программами развития.
Во второй день форума в Москве пройдет церемония награждения всероссийской муниципальной премии «Служение». Среди финалистов — представитель Псковской области. Островский район вошел в ТОП-100 муниципалитетов страны по особому вкладу в развитие муниципальных образований и участвует во всероссийской муниципальной премии «Служение», которая проводится по поручению президента России.
Форум «Малая Родина — сила России» призван объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству, а также повысить престиж муниципальной службы.