Общество

Более 60 представителей Псковской области участвуют во всероссийском муниципальном форуме

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» стартовал в Москве в понедельник, 15 января. Мероприятие проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. На площадке международной выставки-форума «Россия» собрались вместе представители муниципалитетов со всех уголков страны — более 7,5 тысяч человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Псковскую область на мероприятии представляет многочисленная делегация, которую возглавляет заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. От псковского региона активное участие в деловой программе будут принимать руководители муниципальных образований и округов, главы городских и сельских поселений, представители ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» и профильного управления аппарата регионального правительства — всего порядка 60 человек.

В рамках стратегических сессий, круглых столов, семинаров и практик муниципалы вместе с федеральными специалистами разных отраслей обсудят вопросы всестороннего развития территорий, возможности для закрепления молодежи в небольших городах и селах, рассмотрят перспективные инвестиционные проекты и возможности народного бюджетирования. Участники псковской делегации смогут поделиться успешными практиками в сферах строительства, ЖКХ, образования культуры и общественных проектов, а также познакомиться с опытом муниципальных специалистов из других субъектов. В зоне особого внимания — инновационные решения и роль муниципального служащего в системе госуправления. В рамках экскурсионной программы делегации смогут ознакомиться с экспозициями выставки «Россия».

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова обратила внимание, что для муниципальной власти форум — отличная возможность заявить о себе, рассказать о своих городах и селах и перенять у коллег успешный управленческий опыт и опыт работы с программами развития.

«На форуме представлено большое количество тематических площадок по разным сферам работы муниципалитетов. Каждый глава для себя уже выбрал свои, с учетом проблем и вопросов, которые необходимо решить в конкретном районе. Уверена, что здесь, на форуме, муниципалитеты Псковской области приобретут для себя богатый опыт, который пойдет на пользу для развития всего региона. Кроме того, это шанс побывать на грандиозной выставке "Россия" и ознакомиться с достоянием всех регионов», — отметила Елена Тимашова и от имени всей делегации поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова за возможность сегодня быть вместе со всей страной.

Во второй день форума в Москве пройдет церемония награждения всероссийской муниципальной премии «Служение». Среди финалистов — представитель Псковской области. Островский район вошел в ТОП-100 муниципалитетов страны по особому вкладу в развитие муниципальных образований и участвует во всероссийской муниципальной премии «Служение», которая проводится по поручению президента России.

Форум «Малая Родина — сила России» призван объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству, а также повысить престиж муниципальной службы.