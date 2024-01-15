Общество

Выпуск тревел-шоу «Поехали!» снимают в Пскове

В Псковскую область приехали ведущие тревел-шоу «Поехали!», которое выходит на Первом федеральном канале. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Туристском информационном центре Псковской области, они проведут в Пскове и регионе несколько дней.

Фото здесь и далее: ТИЦ Псковской области

Ведущих - Марию Осадник и Евгения Покровского - по всем локациям сопровождает директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко. Специально для ведущих ТИЦ разработал программу и маршрут посещения локаций.

Сегодня съемочная группа работает в Псковском Кремле, Ольгинской часовне, Снетогорском монастыре, а также проведет съемки набережной реки Великой и на нескольких мостах центральной части города.

«Мария Осадник и Евгений Покровский побывали во многих местах России, осматривая исторические достопримечательности, выясняя, где дешевле поселиться, вкуснее поужинать и другие тонкости, важные для путешественника. Ждем спецвыпуск о нашем регионе!» – отметили в туристском информационном центре.