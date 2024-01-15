Общество

Председатель Арбитражного суда Псковской области получил должность в Саратове

Председателя Арбитражного суда Псковской области Федора Тимаева назначили на должность председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (находится в Саратове). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фото здесь и далее: Арбитражный суд Псковской области

«15 января 2024 года в Арбитражном суде Псковской области состоялось торжественное совещание в связи с поздравлениями Тимаева Федора Ивановича с назначением на должность председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда», - сообщили в суде.

В мероприятии приняли участие председатель Псковского областного суда Олег Лазарев, председатель Совета судей Псковской области Игорь Панов, судьи и сотрудники аппарата Арбитражного суда Псковской области.

Со словами благодарности за преданность делу, высокие профессиональные знания и богатейший опыт выступил председатель Псковского областного суда Олег Лазарев. В своем выступлении он высоко оценил деятельность арбитражного суда по реализации правовых целей, пожелав Федору Тимаеву дальнейших успехов в профессиональной деятельности в новой должности.

Также председатель Совета судей Псковской области Игорь Панов выразил благодарность Федору Тимаеву за многолетний добросовестный труд, плодотворную и качественную работу, личный вклад в становление и развитие Арбитражного суда Псковской области, пожелав успехов и крепкого здоровья.

Коллектив арбитражного суда также высказал теплые слова благодарности за приложенные старания, силы и профессиональные знания, которые позволили достичь блестящих результатов в решении сложных задач, и пожелал Федору Тимаеву успехов во всех начинаниях, сил и энергии.

Добавим, Федор Тимаев в 1988 году окончил Саратовский ордена «Знак почета» юридический институт имени Д. И. Курского по специальности – правоведение, квалификация – юрист. Решением диссертационного совета Российской академии государственной службы при президенте РФ присуждена ученая степень - кандидат юридических наук.

С 1988 года по 1996 год – стажер, следователь, старший следователь, следователь по особо важным делам прокуратуры Псковской области.

С 1996 года по 2007 год являлся судьей Арбитражного суда Псковской области.

С 2007 года по 2014 год - судья, председатель судебного состава Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

С ноября 2014 года - председатель Арбитражного суда Псковской области.

В 2014 году награжден наградным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию»

В соответствии с решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 24 октября 2013 года присвоен первый квалификационный класс.

В 2015 году награжден юбилейной медалью 150 лет судебной реформы в России.