Общество

Приуроченное к 13-летию со дня образования СК России мероприятие прошло в Пскове

Торжественное мероприятие, приуроченное к 13-летию образования Следственного комитета Российской Федерации, состоялось в СУ СК России по Псковской области под председательством руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Петра Крупени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России оп Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК России оп Псковской области

Руководитель поздравил сотрудников и ветеранов следственного управления со знаменательной датой в истории ведомства, отметил важность работы псковских следователей в борьбе с преступностью.

Отдельные слова благодарности были сказаны в адрес ветеранов ведомства, которые передают бесценный опыт молодым сотрудникам следственного управления. В завершение своего выступления Петр Крупеня поблагодарил сотрудников следственного управления за принципиальность, трудолюбие, честность и пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов по службе.

В завершении мероприятия руководитель следственного управления вручил ряду сотрудников, достигших наилучших результатов в работе, почетные грамоты и благодарности.