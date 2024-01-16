Общество

Звание «Заслуженный работник местного самоуправления» учредили в России

Указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», - цитируют документ РИА Новости.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 16 января 2024 года.

Согласно положению, это почетное звание будет присваиваться высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления, иным лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, работникам органов местного самоуправления, работникам органов управления советов муниципальных образований субъектов РФ, иных объединений муниципальных образований, а также некоммерческих организаций, основными целями деятельности которых является развитие местного самоуправления.