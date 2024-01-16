Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
2023 полититоги
как пользоваться газом
новое поколение сето
Два хита псковской кухни
влиятельная сотня
Псков кофейни и пекарни
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
коронные фразы
Господин Рейтингомер
«обратный отсчет» с губернатором
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
«Истфакт» Сокровища Острова
«Зенча-Псков» кто там?
«Академия Слуха» подарки
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 16.01.2024 10:190 Псковские родители продолжат получать пособие по уходу за ребенком при выходе на работу 16.01.2024 10:320 Над возможностью уходить в декрет в первом триместре работают в Госдуме  16.01.2024 10:200 Участники форума «Малая Родина — сила России» обсудили значимость муниципального уровня власти 16.01.2024 10:190 Псковские родители продолжат получать пособие по уходу за ребенком при выходе на работу 16.01.2024 10:100 Звание «Заслуженный работник местного самоуправления» учредили в России 16.01.2024 09:300 Росводресурсы заявили об улучшении условий жизни россиян благодаря нацпроекту «Экология»
 
 
 
Самое популярное 09.01.2024 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове 10.01.2024 11:231 Извращенец напал на псковичку в районе городской больницы 09.01.2024 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 11.01.2024 15:222 Пациент с пулей в шее поступил в Псковскую областную больницу 09.01.2024 09:450 Сотрудники ФСБ в Псковской области разоблачили чиновника, скрывшего ВНЖ в Эстонии
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Звание «Заслуженный работник местного самоуправления» учредили в России

16.01.2024 10:10|ПсковКомментариев: 0

Указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», - цитируют документ РИА Новости. 

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 16 января 2024 года.

Согласно положению, это почетное звание будет присваиваться высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления, иным лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, работникам органов местного самоуправления, работникам органов управления советов муниципальных образований субъектов РФ, иных объединений муниципальных образований, а также некоммерческих организаций, основными целями деятельности которых является развитие местного самоуправления.

Теги: #указ президента #звание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Знаете ли вы, какие выборы пройдут в марте?
В опросе приняло участие 34 человека
16.01.2024, 10:320 Над возможностью уходить в декрет в первом триместре работают в Госдуме  16.01.2024, 10:200 Участники форума «Малая Родина — сила России» обсудили значимость муниципального уровня власти 16.01.2024, 10:190 Псковские родители продолжат получать пособие по уходу за ребенком при выходе на работу 16.01.2024, 10:100 Звание «Заслуженный работник местного самоуправления» учредили в России
16.01.2024, 10:000 Центр подготовки для сдачи норм ГТО открыли в Пскове 16.01.2024, 09:550 Виктор Мусатов: Исполнительные органы получат необходимые механизмы для обеспечения эффективной деятельности в сфере ТКО 16.01.2024, 09:400 Садовый дом сгорел в Печорском районе 15 января 16.01.2024, 09:300 Росводресурсы заявили об улучшении условий жизни россиян благодаря нацпроекту «Экология»
16.01.2024, 09:150 В России растет число предпринимателей 16.01.2024, 09:001 Число вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей выросло по итогам 2023 года 16.01.2024, 08:450 Почти 70% российских компаний планируют поддерживать физическое здоровье своих сотрудников в 2024 году 16.01.2024, 08:301 Россиянам назвали «золотые правила» зарядки смартфонов
16.01.2024, 08:101 Доля развивающихся стран в мировом ВВП может превысить 60% к 2026 году 16.01.2024, 07:581 Производителей искусственных елей обяжут платить за их утилизацию 16.01.2024, 07:470 В России планируют проиндексировать более 40 видов выплат 16.01.2024, 07:360 Поставки пива из недружественных стран хотят запретить в России
16.01.2024, 07:181 Хвостатый «талисман Идрицы» отравили и выбросили на помойку 16.01.2024, 07:002 Единый день сбора подписей для выдвижения Путина проходит в Псковской области 15.01.2024, 22:000 Петр Крупеня провел встречу с представителями организации «Дети войны» 15.01.2024, 22:000 Действие истекающих в 2024 и 2025 годах водительских прав продлено на три года
15.01.2024, 21:510 Рейсовый автобус попал в ДТП в Новоржевском районе 15.01.2024, 21:430 Реставрация Троицкого собора в Пскове начнется с укрепления контрфорсов, фундаментов и стен 15.01.2024, 21:400 Пожилую псковичку подозревают в фиктивной регистрации группы иностранцев 15.01.2024, 21:201 Великолукский врач посоветовала диабетикам отказаться от крещенских купаний
15.01.2024, 21:061 Сергей Зуев приступил к исполнению полномочий советника губернатора Псковской области 15.01.2024, 21:030 Расположение знаков приоритета изменилось на одном из перекрёстков в Пскове 15.01.2024, 21:000 Опасные соединения в посуде для еды выявили ученые 15.01.2024, 20:580 Наталья Федорова: Форум «Малая Родина — сила России» – прекрасная возможность познакомиться с успешными практиками
15.01.2024, 20:510 В Пскове перекроют часть улицы Вокзальной 15.01.2024, 20:400 Трех бешеных енотов выявили в Псковской области в 2023 году 15.01.2024, 20:200 Петербуржец поблагодарил палкинских полицейских за поимку дачного вора 15.01.2024, 20:060 Главную новогоднюю ель начали демонтировать в Пскове
15.01.2024, 20:000 Две сироты получили квартиры на улице Гдовской в Пскове 15.01.2024, 19:480 Участники псковской делегации на форуме в Москве ознакомились с новыми возможностями инициативного бюджетирования 15.01.2024, 19:402 Число людей с алкогольной зависимостью начало расти в России 15.01.2024, 19:370 О молодежных мероприятиях Псковской области узнают гости выставки «Россия»
15.01.2024, 19:353 Михаил Ведерников посетил стройплощадку будущего центра «Вега» в Пскове 15.01.2024, 19:200 Псковские полицейские раскрыли гаражную кражу 15.01.2024, 19:000 Приуроченное к 13-летию со дня образования СК России мероприятие прошло в Пскове 15.01.2024, 18:510 Глава Локнянского округа о форуме «Малая Родина — сила России»: Муниципалитеты получат большой импульс для развития
15.01.2024, 18:450 Лишь 15% школ в России имеют вторую смену — Кравцов 15.01.2024, 18:430 Распоряжение о мерах безопасности во время крещенских купаний подписал глава Пскова 15.01.2024, 18:320 Глава Гдовского района: Организаторы форума «Малая Родина — сила России» подготовили обширную программу 15.01.2024, 18:270 Пропавшего в сентябре мужчину продолжают искать в Великолукском районе
15.01.2024, 18:210 Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи спасались от почти 30-градусных морозов на новогодних каникулах? 15.01.2024, 18:200 Борис Елкин: Форум «Малая Родина — сила России» объединил все муниципалитеты страны 15.01.2024, 18:150 Более 10 брендов из Псковской области поборются за победу во всероссийском конкурсе «Знай наших» 15.01.2024, 18:060 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 января
15.01.2024, 18:000 Кириенко назвал главный измеритель результатов работы госслужащих 15.01.2024, 17:550 Круглый стол с молодыми бизнесменами прошел в Пскове 15.01.2024, 17:510 Почти 300 новогодних предметов подарили Псковскому музею заповеднику 15.01.2024, 17:450 Рейтингомер: мусорный саботаж, дубак в общаге ПсковГУ и «Седая ночь» от вице-спикера. ВИДЕО
15.01.2024, 17:420 Снег и гололед прогнозируют в Псковской области 16 января 15.01.2024, 17:411 Есть идея? Вам в штаб! 15.01.2024, 17:350 Елена Косенкова призвала штаб общественной поддержки выехать на предприятия 15.01.2024, 17:310 Сергей Вострецов: В ситуации с пожаром на складе Wildberries присутствует коррупционная составляющая
15.01.2024, 17:280 Рейтингомер: мусорный саботаж, дубак в общаге ПсковГУ и «Седая ночь» от вице-спикера 15.01.2024, 17:200 Большинство респондентов ПЛН сидели дома во время сильных январских морозов 15.01.2024, 17:110 «Беседка»: О концерте «Россия - навсегда великая страна». ВИДЕО 15.01.2024, 17:050 Юрий Сорокин: Начинающие бизнесмены должны действовать быстро
15.01.2024, 17:000 Как привести себя в форму после новогодних праздников, расскажет псковский фитнес-тренер 15.01.2024, 16:570 «Малый Сталинград»: Великие Луки готовятся к 81-й годовщине освобождения города 15.01.2024, 16:560 Рысь забралась на территорию детсада в Череповце 15.01.2024, 16:480 Штаб общественной поддержки открылся в Пскове 
15.01.2024, 16:330 В Пскове на выставке представили редкую картину Серова «Принц» 15.01.2024, 16:210 Председатель Арбитражного суда Псковской области получил должность в Саратове 15.01.2024, 16:140 Два человека пострадали при столкновении трех автомашин на Северном обходе Пскова. ФОТО 15.01.2024, 15:510 Алексей Верховен: Дирижерское искусство понятно музыкантам из любой страны
15.01.2024, 15:430 Фальшивую купюру выявили в Пскове 15.01.2024, 15:290 Судимый острович избил жену на почве ревности 15.01.2024, 15:220 Псковские муниципалы на форуме «Малая Родина - сила России» изучают новые возможности развития сельских территорий 15.01.2024, 15:160 «Ленинградская» симфония и брасс-концерт прозвучат в Пскове
15.01.2024, 15:051 В России введут новую программу повышения квалификации педагогов 15.01.2024, 15:044 Цены на куриные яйца продолжили расти в Псковской области 15.01.2024, 15:030 Пропавшего накануне Нового года пенсионера разыскивают в Великих Луках 15.01.2024, 14:540 Олег Майоров: На форуме «Малая Родина — сила России» собралась большая муниципальная команда страны
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru