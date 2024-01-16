Общество

Профориентационные уроки в школах Острова провели псковские росгвардейцы

Уроки профориентации провели росгвардейцы в школах Острова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы рассказали старшеклассникам об условиях поступления в военную ордена Жукова Академию войск национальной гвардии Российской Федерации.

Набор на обучение проводится на три факультета: артиллерийский, командный и военно-политической работы. По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант».

Прием документов от кандидатов на поступление начнется весной, а уже летом первые абитуриенты факультета будут сдавать вступительные экзамены.

Выпускники Академии Росгвардии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и другие задачи, стоящие перед Росгвардией.

Дополнительную информацию о поступлении можно получить в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8112-73-43-13.