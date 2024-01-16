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Общество

Для муниципальных служащих появился свой цифровой портал

16.01.2024 11:00|ПсковКомментариев: 0

Портал «Муниципалитеты.рф» станет мультифункциональным помощником для специалистов местного самоуправления и облегчит им выполнение текущих задач. Презентация нового проекта прошла в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

Скриншот сайта «Муниципалитеты.рф» 

Портал, презентованный сегодня, является первым этапом создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих. Его функционал выстроен на основе пожеланий сотрудников органов власти, озвученных в рамках Совета при президенте по развитию местного самоуправления. Ключевые разделы определены на основе социологического исследования разработчика проекта, головной организации Центров управления регионами — АНО «Диалог Регионы». Предлагаемые цифровые инструменты помогут эффективнее выстроить работу муниципальных служащих.

«Портал — это цифровой помощник для муниципальных служащих, который поможет не только оптимизировать их работу, но и обеспечить информационную, экспертную поддержку на всех ее этапах. Глобально это портал для коммуникации сообщества профессионалов. С его помощью муниципальные служащие могут представить свои наработки для их масштабирования. В прошлом году 25 таких предложений вошли в перечень поручений президента России. Теперь делиться идеями и изучать опыт коллег можно на единой площадке», — отметил гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова согласилась, что вновь созданная площадка для муниципальных служащих будет очень полезна. «На едином цифровом портале будет удобно смотреть всю правовую базу, нормативно-правовые акты. Здесь же представители муниципалитетов имеют возможность ознакомиться с наиболее успешными реализованными проектами, которые можно взять за основу, чтобы не выдумывать нового. Это очень удобно, особенно для небольших населенных пунктов, где не всегда есть специалисты, обладающие всеми компетенциями для создания подобного проекта», — отметила Елена Тимашова. Она обратила внимание и на еще одно важное для муниципальной службы направление работы сайта: «На цифровом портале есть информация, необходимая для подготовки квалифицированных специалистов или повышения квалификации муниципальных служащих. Здесь представлен перечень учебных заведений, который ведет подготовку и переподготовку по направлениям, которые наиболее востребованы на местах».

Портал «Муниципалитеты.рф» является надстройкой к существующим сервисам, которые были разработаны при поддержке ведущих организаций в системе муниципального управления. Координацию создания портала обеспечивала администрация президента России. Разработку сервисов также осуществляли: ВАРМСУ, ВШГУ РАНХиГС, инновационный центр «Сколково» и правовая система «Консультант Плюс».

На данный момент ресурс включает в себя восемь цифровых инструментов.

Сервис «Правовой вектор» интегрирован с «Консультант Плюс» и обеспечивает доступ к основным юридическим материалам, которые необходимы для работы муниципального служащего. Сервис содержит следующие разделы: правовая база, законодательный дайджест (ежемесячный), правоприменительная практика, консультации. Более 100 нормативных правовых актов сервис обновляет автоматически. Он предоставляет возможность получить ответы на вопросы в чат-боте или воспользоваться консультацией юриста.

«Муниципальный навигатор» содержит регулярно обновляемую базу мер господдержки и конкурсов с автоподбором по гибкому фильтру, а также банк готовых решений с пошаговыми инструкциями. На сегодняшний день «Муниципальный навигатор» предоставляет сведения о 42-х мерах поддержки. Также на портале представлена подборка историй успеха с примерами реализованных проектов за счет использования существующих возможностей.

Сервис «Муниципальные практики» обеспечивает формирование комьюнити для общения и обмена опыта муниципальных служащих и предоставляет доступ к лучшим практикам муниципального уровня. В рамках него пользователь может получить помощь экспертов, которые уже внедрили выбранную практику, в формате наставничества и получить дополнительную экспертизу.

Сервис «Муниципальный диалог» нацелен на сбор информации по проблемному полю работы муниципальных органов власти. Он также аккумулирует аналитику для выработки решений на федеральном уровне. В рамках сервиса будут создаваться федеральные проектные команды по направлениям, в которых принять участие может каждый.

Сервис «Муниципальная академия» предоставляет доступ к образовательным курсам и программам для повышения квалификации. Инструмент позволяет провести анализ компетенций и выстраивание траектории развития в ходе обучения. В рамках сервиса предусмотрена бесшовная интеграция с образовательной платформой ВШГУ РАНХиГС, где пользователям будут доступны десятки образовательных курсов и программы повышения квалификации. Также пользователи смогут обучиться по программам, разработанным АНО «Диалог Регионы» в рамках платформы «Диалог ПРО».

Портал рассчитан на 715 тысяч активных пользователей (это главы муниципальных образований, муниципальные служащие, муниципальные депутаты, сотрудники муниципальных организаций). Для пользователей был создан интуитивно понятный интерфейс и предусмотрена быстрая регистрация, в том числе через социальные сети. Он содержит в себе полезные сервисы, лучшие практики и возможности получения помощи экспертов.

Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.

Теги: #муниципалитеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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