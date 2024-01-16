Общество

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 12,6 %

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 12,6%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,5 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 62 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране», - говорится в сообщении.

За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3 746 человек с коронавирусом, что на 21,4% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 54 субъектах России, в том числе в 25 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе, пишет РИА Новости.

Выздоровело за неделю 39 743 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 8 по 14 января 150 человек, уточнили в оперштабе.