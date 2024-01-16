Общество

Полистовский заповедник выступит хедлайнером площадки «Природоград» на ВДНХ

Полистовский заповедник выступит хедлайнером площадки «Природоград» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото: Антон Кораблев

В течение 15 дней, до 28 января, посетители павильона ежедневно смогут узнавать все самое интересное об особо охраняемых природных территориях разных регионов страны, редких видах животных, работе сотрудников заповедников и национальных парков, природных и исторических достопримечательностях России. 18 января посвятят водно-болотным угодьям, и Полистовский заповедник станет центральной фигурой дня.

Гости павильона смогут в течение дня знакомиться с удивительным потаенным миром болот. В программе запланированы кинопоказы, научно-популярные лекции, творческие мастер-классы и многое другое.

«Многие заповедники и нацпарки нашей страны сохраняют водно-болотные комплексы. Такие территории имеют большое значение для поддержания биоразнообразия, сохранения климата, экосистемных услуг: например, фильтрации пресной воды или предотвращения сильных паводков. 18 января гости выставки смогут познакомиться не только с Полистовским заповедником, но также с водно-болотными угодьями и обитателями Рязанской Мещеры, Васюганских болот в Сибири, Рдейским, Центрально-Лесным, Воронинским заповедниками и многими другими. Программа обещает быть насыщенной и интересной», - прокомментировал участие в выставке директор Полистовского заповедника Николай Кораблев.

В течение Дней заповедных территорий состоится розыгрыш грандиозного приза – круизной путевки «Заповедное ожерелье Байкала». Кроме того, все дни в «Природограде» будет открыта заповедная почта. Взяв бесплатную открытку и написав на ней пожелание, можно будет отправить её из самых отдаленных уголков страны, куда открытку отвезут сотрудники заповедных территорий. Например, с острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа национального парка «Русская Арктика». Или из Долины гейзеров Кроноцкого заповедника на Камчатке.

«Настолько масштабное событие, как международная выставка-форум "Россия", просто не могло обойтись без особого представления заповедной системы России, поскольку именно в границах особо охраняемых природных территорий сохраняются самые удивительные природные богатства нашей страны, а сотрудники заповедников и национальных парков – образец настоящего профессионализма и преданного служения своей Родине. Ждем всех в павильоне "Природоград" с 11 по 28 января, будет интересно!» - прокомментировала руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук.