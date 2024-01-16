Общество

Умер бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко

После продолжительной болезни на 85-м году жизни умер заслуженный тренер СССР и РСФСР, бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики на своем сайте.

«Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Георгиевича Куличенко», — цитируют сообщение Известия.

Валерий Куличенко родился в 1939 году, в 1962-м году окончил Казахский государственный институт физической культуры. Тренерскую карьеру начал в 1961 году, с 1970 года приступил к работе в сборной команде СССР. Был старшим тренером по группе выносливости Объединенной команды на Олимпийских играх 1992 года.

В качестве главного тренера руководил сборной РФ на Олимпийских играх 1996-го, 2000-го и 2004 годов. Подготовил ряд известных легкоатлетов, в том числе олимпийских чемпионок Надежду Олизаренко и Ольгу Минееву. В последние годы трудился заместителем директора «Центра олимпийских видов спорта Московской области».