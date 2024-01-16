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Умер бывший главврач великолукской психбольницы Виталий Ильюшкин

Ушел из жизни бывший главный врач Псковской областной психиатрической больнице №2 Виталий Ильюшкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: Псковское областное Собрание

Виталий Ильюшкин родился в 1938 году в Смоленской области в семье учителей.

Более 55 лет своей трудовой деятельности Виталий Ильюшкин посвятил Псковской областной психиатрической больнице №2, куда пришел работать врачом-психиатром, затем возглавил отделение, а с 1969 года почти 46 лет осуществлял руководство больницей. Активно развивал психиатрическую службу области, умело подбирал и готовил кадры, способствовал полному обновлению материально-технической базы учреждения, рассказали в комитете и отметили, что Виталий Ильюшкин - талантливый организатор здравоохранения и врач, настоящий профессионал своего дела, к которому обращались сотни пациентов за помощью, консультацией и советом. Опытный наставник молодых специалистов.

Виталий Ильюшкин - кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения Российской Федерации, за трудовые заслуги неоднократно награждался ведомственными федеральными и региональными наградами.

Комитет по здравоохранению Псковской области и все медицинское сообщество области скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Прощание с Виталием Ильюшкиным состоится 18 января в Вознесенском соборе в 12:00, по адресу: город Великие Луки, улица Карла Либкнехта, 5в.