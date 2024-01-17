Общество

Вредные при простуде продукты назвала врач

В период болезни организму требуется большое количество энергии, поэтому больному следует отказаться от фастфуда, снеков, газировки, жирной и жареной пищи, поскольку это сложная для переваривания пища. Об этом заявила врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

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«Если нет аппетита, то стоит соблюдать питьевой режим, чтобы быстрее снизить интоксикацию. Также, если не хочется есть во время простуды, то необходимо обеспечить поступление энергии в виде простых углеводов, например, морс из ягод или молоко с медом — хороший вариант борьбы с обезвоживанием и поддержания уровня энергии для борьбы с инфекцией», — сказала она.

Михалева также посоветовала отказаться от красного мяса, выпечки и сладостей, и больше отдавать предпочтение супам на нежирном курином или рыбном бульоне, а также белому куриному мясу, крупам и запеченным фруктам. Кроме того, в период болезни можно есть блюда из творога, кисломолочные продукты и подсушенный хлеб, пишут «Известия».

При этом потребление богатой клетчаткой пищи может вызвать чувство тяжести и переполнения желудка, поэтому в первые дни простуды лучше отказаться от свежих овощей и большого количества фруктов. Еда должна быть простой и легкоусвояемой, а ее обработка — более длительной, например отваривание, запекание или приготовление на пару, подчеркнула Михалева.