Общество

Зверьё моё: О собаках-спасателях. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 января. К ведущей Ульяне Лаблюк пришла Юлия Иванова — инструктор-дрессировщик, старшая кинологического направления Псковской области поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Она рассказала об особенностях поиска живых людей в природной среде и в городских условиях, о неоценимой помощи собак и их подготовке для работы по разным направлениям.

Также гостья является кинологом в благотворительном проекте «Дело в собаке», соучредителем ПРОО «Зоозащита» и Российской команды помощи бордер-колли. Поговорили и об этом.

В студии поприсутствовал подопечный Юлии Ивановой пёс Форсаж, на счету которого немало спасённых жизней. Он не только аттестованная собака-спасатель, но и обучен различным трюкам и танцам, которые продемонстрировал прямо в эфире.

Какой пёс может стать спасателем? С чего начать воспитание животного? Куда обращаться желающим работать в кинологическом направлении? Что делать, если вы хотите заняться дрессировкой или танцами со своим питомцем?