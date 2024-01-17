Общество

Закон о компенсации за невыплату заработной платы приняли в Госдуме

Госдума приняла закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату.

Законопроект разработан правительством РФ во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 11 апреля 2023 года, вынесенного в связи с жалобой на невыплату причитающейся зарплаты сотрудников в полной мере, пишет РИА Новости.

Согласно существующим нормам, не было понятно, с какой даты следует начислять проценты за невыплаченную зарплату. Эту дату считали со дня начисления выплат, нарушители ТК могли выплатить их с большой задержкой. В судебной практике, как правило, признавалось право работника только на получение самих выплат, без учета предусмотренных законом процентов.

Принятым законом устанавливается, что работодатель должен выплатить денежную компенсацию работнику, в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а судом было признано право на их получение.

При этом размер денежной компенсации исчисляется из фактически не выплаченных денег со дня после того, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с действующим правовым регулированием, по день фактического расчета включительно.