Общество

«Ни разу не пожалел, что приехал сюда»: как переводчик из Ростова стал крестьянином с хутора под Псковом

Если в Печорском районе повернуть с Рижского шоссе в сторону музея сето, то почти сразу, в деревне Олохово, можно увидеть красную табличку с названием «Хутор Тимофеевка», а за ней дом и несколько хозяйственных построек. Если любопытно - загляните. Здесь всегда рады гостям. Когда-то переводчик с английского и немецкого, а теперь - крестьянин Тимофей Бондарь покажет, как готовится хлеб, сыр и льняное масло и, конечно, угостит березовым сиропом или кофе из ячменя.

О том, как путешествия по миру можно поменять на крестьянскую жизнь в Псковской области и ни разу об этом не пожалеть, хозяин хутора «Тимофеевка» рассказал Псковской Ленте Новостей.

Нужно домой

Тимофей Бондарь родился на юге, в селе Покровское Ростовской области. Потом учился и работал в Ростове. «Но я никогда не считал, что там я дома. И только когда приехал сюда (в Псковскую область - прим.ред.), понял, что вот, наконец-то я дома», - говорит Тимофей Бондарь.

До переезда на Псковщину были годы поисков своего места под солнцем. «Когда я учился и изучал языки, был уверен, что после окончания университета поеду по миру и буду искать место, где мне будет комфортно. Мне не хотелось жить в России, казалось, что здесь все - пережитки совка. И я объехал несколько стран», - вспоминает он.

Сразу после учебы Тимофей отправился в Англию, где продолжал изучать язык и параллельно устроился работать автомехаником. Затем был Таиланд, туда предложил поехать его друг. В азиатской стране молодой человек работал гидом и проводил экскурсии. После Таиланда, тоже в рамках работы в туризме, он поехал в Турцию. «И на Турции в 2007 году я остановился. Больше мне не хотелось никакой заграницы. Тяга дальних странствий утихла. Я понял, что я русский. Что нет смысла искать что-то другое - нужно домой», - вспоминает он.

Он вернулся в Россию и увлекся изучением русской культуры и русского языка. А когда в 2012 году женился, вместе с молодой супругой впервые побывал в Псковской области: «Жена предложила провести медовый месяц в Пскове. До встречи со мной она несколько лет жила и работала в Петербурге, и с друзьями в эти края приезжала на выходные. Говорит: «Поехали туда». Мы сели на машину и поехали».

«Хочется здесь жить»

Молодожены жили в гостинице в Пскове, но при этом путешествовали по окрестностям, посетили Изборск, Печоры и просто влюбились в эти места. «Двух недель хватило, чтобы понять - хочется здесь жить», - говорит он.

Но на юге у них был свой дом. К тому же супруга Тимофея уже ждала ребенка. «В Ростове жили моя мама, мама жены, и было бы не очень справедливо уехать, всех бросив. Поэтому на какое-то время мы остались в Ростове-на-Дону. Но ровно через пять лет - в сентябре 2017 года мы переехали сюда», - сообщает Тимофей.

Покупать жилье в областном центре семья не хотела. Смотрели объявления о продаже домов за городом, а сами на время поселились у знакомых. И вскоре в деревне Олохово Печорского района нашли старый дом, когда-то принадлежавший коренным сето. «Этот дом построил Иван Юрисаар, который в начале 90-х, как многие сето, перебрался в Эстонию. Кажется, я уже третий покупатель этого дома после коренных жителей. И, надеюсь, последний. Я ни разу не пожалел, что сюда переехал!»

Наследие сето

За полтора месяца Тимофей привел старый дом «в более-менее жилой вид: отопление сделал, воду провел, печки поменял». Внутри дома новые хозяева многое оставили без изменений. Только очистили стены, покрытые несколькими слоями картона и обоев, и на пол постелили линолеум, так как на момент переезда в семье был маленький ребенок, а вскоре появился еще один малыш.

В доме много старинной мебели. Причем, некоторые предметы интерьера, например, буфет, был привезен сюда из Ростовской области. «Буфет стоял в доме дедушки моего двоюродного брата в Таганроге. И перед моим отъездом брат позвонил и предложил его забрать. Это очень удобный предмет мебели. В нем достаточно места, чтобы хранить все, что у меня есть. Я его даже реставрировать не хочу. Потому что он хранит все следы предыдущих поколений», - отметил Тимофей.

Еще в доме появились лавки. По словам Тимофея, это его давняя мечта. «Если это изба - то в избе должны быть лавки», - уверен он.

Планировалось провести в этом доме одну зиму и начать строить новое жилье. Но деньги, которые были выручены с продажи недвижимости на юге, ушли за полгода. Впрочем, по словам Тимофея, в этом была и положительная сторона: «Я стал думать, как здесь зарабатывать».

Самообразование интереснее

Ответ был очевиден: крестьянским и ремесленным трудом. Столярничать, работать с деревом Тимофей любил еще до переезда. Дома у него целый чемодан фигурок из разных пород дерева и много интересных идей - например, делать деревянные тарелки и подносы в виде отпечатков лап животных.

Также мужчина всегда умел готовить различные напитки и печь хлеб. Но многому пришлось учиться здесь. «Я не жалею, что не работаю переводчиком. Самообразование оказалось более интересным, чем образование», - говорит он.

Тимофей на заказ печет в духовке хлеб из собственной муки, делает подсолнечное, льняное и конопляное масло, а иногда даже тыквенное и ореховое. Кофе научился делать сам из ячменя и желудей. Правда, желудевый кофе, признается, кроме него, никто не пьет. А вот ячменный оказался вкусным напитком. Особенно - если добавить в него березовый сироп! Литр такого сиропа получается со 100 литров сока.

В период пандемии коронавируса у семьи возникли проблемы с покупкой молочной продукции - соседи боялись общения с покупателями. Поэтому пришлось заводить свою скотину. «Построил хлев. У меня козы, куры, баран теперь есть. Свое мясо, свои яйца, своя молочка. Все я готовлю сам», - рассказывает он.

В деревне Олохово коренных жителей нет - перенять опыт не у кого. Поэтому многие вещи хозяин хутора узнавал из интернета. Взяв козу, он не ограничился тем, что научился ее доить. Стал изучать информацию в Сети. И теперь каждые полгода подрезает питомцам копыта, потому что в противном случае они заворачиваются и развивается патогенная микрофлора, что сразу сказывается на качестве молока.

Была в хозяйстве и свинья. Ее Тимофей завел, потому что от производства масла оставалось много жмыха. Все отходы производства пошли на корм свинье. Но оказалось, что она так много ест, что жмыха ей не хватало. Поэтому пришлось отправить животное на убой.

«Сравнивая нагрузку на голову в разных областях, в которых я себя пробовал, мне кажется, что здесь на хуторе самая большая. Ежесекундно нужно принимаешь решения. Это сложнее, чем изучение языков, и разнообразнее. Здесь я должен быть сверхчеловеком, уметь принять роды у скотины, понять, почему курица начала чахнуть, и какой препарат ей дать, или определить, почему ушла вода из колодца и как ее вернуть», - говорит он.

Но работа в таком режиме стоит того. Тимофей признается, что это дело его кормит. «Правда, хозяйство было заведено на семью. Но мы с женой развелись», - замечает он.

Женщина с детьми перебралась в Псков. Бывший муж навещает детей два раза в неделю, а заодно развозит заказы клиентам.

Неслучайные туристы

После развода произошли и другие изменения в жизни крестьянского хозяйства и его владельца. «До этого я называл себя переводчиком, плотником, столяром, механиком. Теперь говорю, что я крестьянин с хутора Тимофеевка», - отмечает он.

У хутора появилось не только свое название - он стал еще и объектом туризма. Первые посетители были из тех, кто проезжал мимо. «Я сделал вывеску, и ко мне заглядывали: а что у вас есть?» - вспоминает Тимофей.

Сейчас хозяин хутора работает с турфирмами и принимает группы туристов. Приглашает в дом, усаживает на лавки, рассказывает о жизни в деревне, проводит кулинарные мастер-классы.

Третий год подряд 7 января на хуторе «Тимофеевка» проходит Хвастовня. «Это попытка возродить деревенские мероприятия. Все, кто живет в округе и что-то производит, собираются и хвастаются. Стоят столы, все можно попробовать и купить. Барахолку тоже объявляли: это возможность избавиться от своего ненужного и взять чье-то ненужное себе», - смеется он.

Даже в этом году, когда под Рождество был мороз минус 23 градусов, Хвастовня состоялась. «Кто-то решил не ехать, у кого-то не завелась машина, но в итоге человек 20 было. И у нас был праздник», - рассказал он.

Соседи Тимофея из Сигово и Изборска - все творческие люди и все не местные. Многие так же, как и хозяин хутора, перебрались в Печорский район из больших городов и нашли себя здесь. Кто-то занимается керамикой, кто-то варит варенье, кто-то сыр.

Люди возвращаются

Туристы и производство продукции не мешают строительным работам, которые идут на хуторе постоянно. Тимофей строит по соседству со старым новый дом. Помещение с верандой, для которой уже куплен теннисный стол, возводится на месте старого каменного хлева. Камни из здания 1934 года постройки использованы для кладки одной из стен. А сам дом строится из сенных блоков.

Пока в доме ничего нет, кроме стройматериалов и недавно купленного мотоцикла. «Он уже 16-й в моей жизни. Я с рождения на мотоцикле - меня из роддома забирали на нем. Возможно, в ближайшем будущем я смогу на нем отправиться в Новгород, чтобы посмотреть деревянное зодчество», - говорит он.

Одному на хуторе тяжело. У Тимофея даже были мысли продать строящийся дом и весь хутор и уехать в Изборск: «Я очень люблю трудиться и от труда получаю самую большую порцию удовольствия. Это помогает мне становиться собой. Но с годами хутор настолько разросся, что нагрузки на меня стали больше и больше, и мне это уже в тягость».

Изменить решение помог родной человек. Мама Тимофея решила продать жилье на юге и переехать к сыну. Поэтому сейчас для нее он строит лавку. «Мама сказала, что будет там работать. Ко мне как будто новые силы пришли», - отмечает он.

Вдохновляют на работу и туристы. Многие из них случайно заглядывают на хутор по пути в музей сето, а через несколько лет снова приезжают. «Возвращаются люди в эти края, почему-то им хочется приезжать сюда», - говорит Тимофей.

Поэтому хутор Тимофеевка растет, развивается и ждет гостей, неравнодушных к русской культуре, к традиционной кухне или просто ищущих новых знаний и впечатлений.

Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева