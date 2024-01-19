Общество

Псковские пенсионеры подвели итоги проекта «Одиночеству – нет»

На площадке псковского отделения Социального фонда России члены регионального отделения Союза пенсионеров России подвели итоги социального проекта «Одиночеству - нет!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Фото: пресс-служба отделения Социального фонда России по Псковской области

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, к которой подключились более 50 активистов из 17 районов области.

Руководитель РО СПР Елена Косенкова отметила, что проект стал логическим продолжением всех предыдущих.

Обращаясь к собравшимся, она отметила, что ценность проекта состоит в том, он направлен на оказание социальной поддержки одиноким пенсионерам города Пскова и районов региона.

«У нас было много партнеров, в числе которых отделение Социального фонда России по Псковской области, комитет по социальной защите населения Псковской области, учреждения культуры области, стадион "Машиностроитель". Через наши мероприятия мы старались дойти до тех, кто в силу разных обстоятельств оказался одинок, и нуждался в поддержке», - отметила Елена Косенкова.

В течение года в районах области работали группы взаимопомощи, группы физической активности и группы по когнитивным занятиям. Волонтеры организовывали досуг пожилых людей, проводили экскурсии, праздники, чаепития.

На базе общественной приемной СПР города Пскова была организована служба срочной помощи для пожилых. И эту помощь получили более 300 человек. В составе социального десанта активисты проекта вместе со специалистами социальной защиты посещали в одиноких пенсионеров, проживающих в сельской местности.

Большое внимание было уделено занятиям по профилактике одиночества, а также лекториям по психологии, геронтологии, финансовой грамотности.

Координатор федерального проекта «Старшее поколение», управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова отметила, что все социальные проекты регионального отделения «Союза пенсионеров» позволяют привлечь больше неравнодушных псковичей к решению задач по продвижению активного долголетия, а также получить более полную картину того, каким направлениям работы с пожилыми людьми стоит уделить больше внимания.

Руководитель проекта Светлана Мельничук рассказала, что региональное отделение продолжит работу по социализации людей старшего возраста и улучшению качества их жизни.