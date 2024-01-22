Общество

Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи

Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», установив, что многодетная семья состоит из трех и более детей, соответствующий документ опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: ﻿﻿﻿установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в тексте указа.

Согласно документу, многодетным семьям будут предоставлять социальную поддержку до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации, пишет РИА Новости.

Глава государства также поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, и обеспечить ведение банка данных о таких семьях. Последний шаг необходим для учета сведений о них, в том числе и о предоставляемых им мерах социальной поддержки, а также для мониторинга социально-экономического положения многодетных семей и помощи им регионами.

«Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим указом, не должно повлечь за собой уменьшение объема и снижение уровня осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов мер социальной поддержки многодетных семей, имеющих на день вступления в силу, настоящего указа такой статус в соответствии с законодательством субъектов <...>, в течение всего периода, на который семье присвоен этот статус», — отмечается в документе.

При этом регионы вправе расширить категорию многодетной семьи с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки.