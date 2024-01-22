Общество

Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!» открылась в Пскове

Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!», приуроченная к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, открылась в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов 23 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

На открытии выступила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она поблагодарила Государственный архив Псковской области за предоставление подлинных документов для работы музея.

«Такие выставки, где вы видите подлинные документы, формируют память будущего. Архивы, библиотеки, музеи облагораживают человека, это те места, где время уходит на второй план и люди могут формировать свое отношение к действительности», - сказала Светлана Мельникова.

В составе экспозиции представлены подлинные письма из блокадного Ленинграда, почтовые карточки из серии «Ленинград в дни Великой Отечественной войны» за 1943 год, хранящиеся в архиве воспоминания мирных жителей, переживших блокаду.

«Мы открываем эту выставку 23 января не случайно. В этот день в 1930 году родилась в Гдовском районе Псковской области Таня Савичева, символ блокадного Ленинграда, и мы представляем документы, которые рассказывают о ее семье», - рассказала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Отметим, на сайте «Без срока давности. Псковская область» в разделе «Документы» представлены воспоминания жителей блокадного Ленинграда, с которыми удаленно могут ознакомиться все интересующиеся.

«Особую ценность, как я считаю, представляют почтовые карточки с видами блокадного Ленинграда. Псковская земля обычно ассоциируется с тем обозом, который был отправлен в блокадный Ленинград. Более 15 фотографий также представлены на выставке», — добавила Наталья Исакова. Она отметила, что возможность выставить оригинальные архивные документы выпадает редко из-за сложности их хранения.

Председатель комитета юстиции Псковской области Дмитрий Иванов рассказал присутствующим о своем отношении к историческому периоду блокадного Ленинграда.

«Сегодняшняя выставка ещё раз подтверждает, что советский народ совершил подвиг», - подчеркнул он.

Открытие выставки посетила также председатель региональной Общественной палаты Наталья Горбачева и воспитанники центра «Патриот».

«Мы присутствуем при замечательном событии. Весь мир знает о блокаде Ленинграда, но сегодня мы увидели, какие существуют документы. Я открыла для себя те неизвестные страницы, которые всегда были в истории нашей родины, благодаря которым мы можем гордо и свободно жить в нашей стране», - отметила Наталья Горбачева.

Присутствующим представили кинохронику и интервью жителей о блокаде Ленинграда.

Работа выставки в Пскове продлится до 15 апреля. Вход свободный и будет осуществляться в часы работы музея: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00; в субботу с 10:00 до 16:00.

Организатором выставки выступил Государственный архив Псковской области.