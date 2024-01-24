Общество

Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»: В Тулу с псковским пряником

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Анализируй этно», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В канун Татьяниного дня ведущая Ольга Миронович пообщается с одной из знаменитых псковских Татьян. К ней в гости придет «мастер пряничного чуда» (это официальный титул), автор «мусатовской глазури», хозяйка мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова.

Она расскажет про главное русское лакомство, научит радиослушателей, как правильно разгонять засидевшихся за праздничным столом гостей, и поделится другими секретами.

Трансляция завершена.