Общество

Дмитрий Месхиев призвал ввести льготы для вдов Героев России в Псковской области

Художественный руководитель – директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер Дмитрий Месхиев призвал депутатов Псковского областного Собрания ввести муниципальные льготы для вдов Героев России в регионе. Об этом с сессии регионального парламента 25 января передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дмитрий Месхиев рассказал, что несколько дней назад вместе с фондом «Защитники Отечества» написал в региональный парламент письмо с просьбой ввести льготы для вдов Героев в России в регионе.

«У нас в Псковской области нет муниципальных льгот для вдов Героев России. В 70 регионах есть, а у нас нет. У нас их всего семь. Освободите от всех налогов и дайте им все возможные льготы. Я надеюсь и уверен, что вы за это проголосуете», - сказал он.

Также он обратил внимание на картину с изображением княгини Ольги в актовом зале. «И может хотя бы лицо святой Ольги перепишем? А то страшно смотреть на ее лицо, она же равноапостольная», - добавил он.

Сегодня Дмитрия Месхиева наградили почетной грамотой Псковского областного Собрания.