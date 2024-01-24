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Общество

Артур Гайдук предложил создать пункты обогрева для бездомных в Пскове

25.01.2024 11:30|ПсковКомментариев: 0

В Пскове необходимо создать пункты обогрева для бездомных. Об этом сказал депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук («Яблоко») на сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я хочу сказать о людях, которые рядом с нами, а мы их не замечаем. Я говорю о бездомных. Мы связались с фондом "Ночлежка". По их данным, в 2022 году в Псковской области погибло 174 бездомных. Большая часть из них лишилась жизни зимой, попросту замерзли. У них не было возможности согреться. С этим злом бороться тяжело. Нужны большие усилия, чтобы решить проблему. Но кое-что можно сделать. Например, в Санкт-Петербурге "Ночлежка" установила пункты обогрева. И зимой люди могут туда прийти и согреться, сохранить себе жизнь», - сказал Артур Гайдук.

Депутат предложил рассмотреть создание таких пунктов в Пскове следующей зимой.

Пресс-портрет
Гайдук Артур Маркович Депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель Псковского «Яблока»
Источник: Псковская Лента Новостей
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