Общество

Вопрос о наличии вакцины против кори в Псковской области поднял Андрей Маковский

Вопрос о наличии вакцины против кори в Псковской области поднял лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский на сессии регионального парламента 25 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Вопрос, связанный с инсулином. В полном ли объеме закуплены системы мониторинга глюкозы в крови? Есть дефицит вакцин для детей от кори. Когда это прекратится?» – спросил он.

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что сахарный диабет - самая чувствительная тема в 2023 году.

«Держим вопрос на особом контроле. Закуплено более чем 260 млн всех препаратов с инсулином. Запасов хватит от 6 до 12 месяцев по определенным группам. Имеются в наличии и на складах. Вопрос системы непрерывного мониторинга глюкозы, детское население обеспечили в счет средств областного бюджета. Регион участвует в программе "Борьба с сахарным диабетом"», – продолжила она.

Марина Гаращенко уточнила, что у региона есть финансирование на обеспечение детского населения по мониторингу глюкозы.

«Вопрос по вакцинации кори и тема поднимается давно. Держим на особом контроле. Вакцина в регионе есть. Вакцины в очагах имеются. Закупки проводили самостоятельно на областную инфекционную больницу. Дополнительно обратились в министерство здравоохранения, чтобы получить вакцину. Стоим в планах поставок», – добавила она.