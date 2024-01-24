Общество

На работу частных медицинских клиник обратил внимание Олег Брячак

В последнее время в Псковской области открывается много частных медицинских центров. Такое мнение озвучил председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак на сессии регионального парламента 25 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Много в последнее время открывается частных медицинских центров. Это связано с тем, что востребовано. А раз востребовано, то наши государственные учреждения не могут обеспечить диагностику для граждан. Человек приходит в областную больницу, работает полдня, а дальше он идет работать в частную клинику. Известно ли вам об этой проблеме? Как с этим делом бороться, чтобы люди получали бесплатную медпомощь?» – обратился он к председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко.

Она в ответ подчеркнула, что направление и назначение на любую диагностику полностью организовано в регионе.

«У нас работают лаборатории всех уровней. Если требуется назначение, то врач его даст, если в медицинской организации одного уровня есть проблематика, а диагностика может потребоваться выше. Отказа в этом отношении нет», – заключила она.